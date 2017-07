Tunisie: «L'art prospère dans la rue»

Les retrouvailles et les rencontres des artistes de tout bord confèrent à cette manifestation une saveur tant convoitée et offrent un bonheur intense aux passionnés d'arts plastiques et de leurs adeptes. L'ouverture officielle aura lieu le lundi 17 juillet à 18h00 avec le vernissage de l'exposition qui se tiendra à la galerie Youssef-Rekik.

Le comité du festival, a-t-il ajouté, a invité, à cette occasion, des artistes de renom qui participent à cette manifestation depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il nous a mentionné que cette session, comme d'habitude, verra l'organisation d'expositions, d'ateliers, de tribunes, de soirées poétiques et de spectacles de musique et d'animation.

Une journée sera organisée à la mémoire de feu Youssef Rekik, fondateur du festival, qui a découvert ses dons pour la peinture dès sa jeunesse et a réalisé plusieurs œuvres plastiques, tout en étant convaincu des valeurs de l'esthétisme et des messages nobles de l'art. Faisant partie intégrante de l'Union des artistes plasticiens tunisiens, il a fondé le Fiap de Mahrès en 1987.

Ismail Haba, secrétaire général du Fiap de Mahrès, nous a indiqué que cette manifestation, qui coïncide avec la célébration du 30e anniversaire du festival, verra la réalisation de nombreuses fresques murales dans les rues et les écoles primaires de la ville avec la participation d'artistes, d'élèves et de parents.

