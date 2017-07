Le ministère des Eaux et Forêts poursuit son combat pour la maitrise des animaux dangereux qui menacent quotidiennement la vie des populations.

Dans ce sens, il a été procédé à la capture de deux crocodiles dans le cours d'eaux lagunaires d'Abidjan. La capture de ces animaux sur une vingtaine identifiée selon le ministère des Eaux et Forêts s'est effectuée le lundi 10 juillet 2017 au plateau.

Cette opération selon le Colonel Soro Yamani, Directeur général des eaux et forêts, va se poursuivre. Elle vise à sécuriser ces animaux dans des sites appropriés, loin de constituer une menace pour les populations. « Ce que nous venons de voir n'est qu'un échantillon de ce que nous voulons faire. Depuis un certain temps, on nous signale la présence des crocodiles dans la lagune. Nous n'avons pas les moyens matériels pour pouvoir le faire. Mais compte tenu que le Prici(projet réhabilitation des infrastructures routières de Côte d'Ivoire) était en train de travailler dans cet endroit, nous les avons approchés, pour leur soumettre notre problème.

Le Prici a bien apprécié le projet et a apporté sa contribution pour nous permettre de récupérer un certain nombre de crocodiles qui effrayaient ceux qui venaient au bord de la lagune. Nous allons les relâcher un peu plus dans un parc national où ils pourront êtes en sécurité », a t-il précisé . Poursuivant, le colonel Yamani, qui représentait le ministre des Eaux et Forêts Issa Coulibaly, a indiqué que ces animaux font partie du patrimoine de la Côte d'Ivoire. « Il faut dire que ces sauriens étaient devenus une menace. Ils sont aussi du côté de Lokodjro. On ne peut pas attendre que le pire arrive pour chercher à solutionner.

C'est pour cela que le ministre Issa Coulibaly a pris le devant pour pouvoir trouver une solution qui soit satisfaisante pour nous même et pour les animaux parce que notre mission, c'est de protéger ces animaux qui sont des espèces intégralement protégées. Ils font partie des biens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes chargés de nous en occuper, de les surveiller, de les protéger », a-t-il fait savoir. Il a indiqué que cette opération a été conduite conjointement avec L'OIPR (Office des parcs et réserves), les sapeurs-pompiers, et les agents du ministère des Eaux et Forêts.