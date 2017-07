Cote d'Ivoire: Mathématiques - Un jeune ivoirien médaillé d'or d'Afrique

Après Diambars, Génération Foot et Dakar Sacré-Cœur, la ville de Thiès va… Plus »

Il s'agit de Polneau Eddie Neba Ibrahim, élève en 1ère C à l'EMPT de Bingerville qui a obtenu une note de 42 sur 42 points. Après délibération le jeudi 6 juillet 2017, l'Ivoirien âgé de 15ans a été déclaré médaillé d'or. Selon les Mathématiciens, en 25 éditions, c'est la seconde fois qu'un candidat fasse un tel résultat. L'équipe de Côte d'Ivoire avait Koné Abdoul Karim en 1ère C au lycée Classique de Bouaké et de Nogbou Camp Bellh du Lycée Moderne de Port-Bouët qui ont enlevé chacun une médaille en argent.

