Cote d'Ivoire: Eléphants - Eric Bailly s'en prend à ses anciens coéquipiers

Le sociétaire de Manchester United, Eric Bailly n'est pas content de l'attitude de certains de ses anciens coéquipiers en sélection nationale.

Dans une vidéo sur ses différents comptes de réseaux sociaux, Eric Bailly a dénoncé les critiques portées à l'encontre de ses ex- coéquipiers de sélections. "Il y a des personnes qui ont été en sélection nationale de Côte d'Ivoire qu'on connaît bien ici. Et on a vu ce qu'elles ont fait. On ne les a jamais vus prendre le ballon sur la tête pour aller marquer des buts. Aujourd'hui elles se permettent de critiquer aussi les prestations de leurs jeunes frères", a dénoncé Eric Bailly dans une vidéo postée sur sa page facebook.

Pour lui, si la sélection ivoirienne version Marc Wilmots connaît des débuts difficiles, la critique devrait venir des supporters et des journalistes. "Vous avez été joueurs, vous êtes encore des joueurs alors laissez les critiques aux supporters parce que prochainement, je vais dire haut et fort le nom de ces personnes-là. En sélection, on vous a vu. Alors ne venez pas faire comme si vous avez été incontournables ici.

Laissez les critiques aux supporters, laissez les commentaires aux journalistes. Vous, vous devez vous taire et soutenir. J'avais gros sur le cœur et il fallait que je m'exprime. Prochainement, c'est quelque chose que j'expliquerai détails par détails", a conclu Eric Bailly. Cette sortie du défenseur central des Éléphants intervient quelques après la récente déclaration de Diarrassouba Viera ( ancien joueur de la sélection). Diarrassouba Viera avait indiqué dans une interview que Serges Aurier n'était un exemple pour porter le brassard de capitaine en sélection.