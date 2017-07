Cote d'Ivoire: Démocratie et gouvernance politique - Les ivoiriens planchent sur les questions brûlantes

Les membres de la Commission nationale du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (CN-MAEP) sont en atelier du 11 au 12 juillet 2017 à Abidjan-Plateau autour du thème :" les consultations citoyennes du(MAEP) sur la gouvernance en Côte d'Ivoire.

Ouvrant les travaux, Aka A. Stéphane, chef de cabinet adjoint du ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur représentant le ministre Ally Coulibaly a exprimé la satisfaction du ministre, aux membres de MAEP «pour le travail abattu». Il leur a dit : « Au sortir de cet atelier, nous voulons des rapports concrets qui pourront renforcer la bonne gouvernance dans la gestion publique pour aller vite à l'émergence en 2020 ». Et d'ajouter : « il faut travailler pour atteindre les objectifs des chantiers déclinés par le Président de la République qui sont : le renforcement des institutions pour la paix et la bonne gouvernance, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie nationale, l'amélioration des conditions de vie, la promotion de la jeunesse et des femmes, et l'émergence d'un Ivoirien nouveau ».

Mais bien avant, il est revenu à Bernard Konan, le président de la CN-MAEP de planter le décor. Il a avoué que lui et ses membres se sont retrouvés pour travailler sur les thématiques suivants : "La gestion et la gouvernance économiques", "La démocratie et gouvernance politique", "La gouvernance des entreprises et le développement socio-économique". Le président Bernard Konan a expliqué les missions et objectifs du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, conformément au décret n° 2015- 426 du 10 juin 2015 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission nationale.

A ce sujet, il a fait la déclaration suivante : « l'objectif du MAEP est d'améliorer les pays participants à adopter des lois, politiques, normes et pratiques conformes aux principes de la déclaration sur la démocratie, la gouvernance politique, économique, et des entreprises afin de promouvoir la stabilité politique, atteindre une forte croissance économique, réaliser un développement durable et accélérer l'intégration tant au niveau sous-régionale que continentale » Et d'ajouter : « C'est aussi une des gestions et de gouvernance économique, de gouvernance des entreprises et de développement socio-économique entre les Etats- membres». Rappelons que la Côte d'Ivoire a signé le Protocole d'accord sur le MAEP, lors de la 22ème réunion du forum des chefs d'État et de gouvernement du MAEP qui s'est tenue le 29 janvier 2015 à Addis-Abeba. Elle devient ainsi le 35ème État-partie.