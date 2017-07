Tunisie: Un «show» qui promet !

Outre son vibrant archet, Yasmine Azaiez possède une énergie, un vouloir-vivre en musique et une persévérance qui lui ont ouvert toutes les portes, y compris celle qui mène à la scène du prestigieux Festival de Carthage, le rêve de tout artiste tunisien.

Pour ceux qui ne la connaissent pas, Yasmine Azaiez est une virtuose du violon. Elle a commencé à jouer à Londres dès l'âge de 4 ans puis elle a intégré la prestigieuse école Yehudi Menuhin alors qu'elle n'avait que 8 ans. Dix ans après, elle est admise au New England Conservatory à Boston aux USA où elle reçoit le prix d'excellence de Honor Student. En 2010, elle a été sélectionnée parmi les 9 finalistes mondiaux au concours des Jeunes violonistes du monde à Sydney en Australie. En 2011, elle fait partie du groupe du guitariste Joe Morris.

C'était le point de départ d'une carrière internationale et exemplaire. Avec son joli timbre pop et sa grande maîtrise instrumentale, au violon comme au chant, Yasmine Azaiez captive toujours l'assistance, dans un style bien à elle, avec décontraction et disponibilité, prouvant que ce n'est pas incompatible avec travail et rigueur. Ses choix sortent parfois des sentiers battus, comme en témoigne sa participation remarquable en tant que compositrice de la bande originale du film Histoires Tunisiennes, sorti en 2012, réalisé par Nada Mezni Hafaiedh. Yasmine a également eu un rôle majeur dans ce film, celui du personnage «Shams», aux côtés des acteurs Taoufik Ayeb et Chekra Rammeh.

Un état d'esprit qui se retrouve également dans son répertoire. Sa facilité à aborder chaque style, en y ajoutant une touche personnelle, impressionne. Après la sortie de son premier album «fusion» en 2016, un mélange de divers genres musicaux, la violoniste a lancé son deuxième album «Fabulous» en mars 2017 du même titre que son spectacle programmé pour la soirée du 17 août prochain au Festival de Carthage.

D'après l'artiste, le but de ce spectacle est de faire un «show» exceptionnel qui n'a jamais été produit avant par un artiste tunisien sur la scène du Festival international de Carthage. Un spectacle inspiré de grandes performances assurées par de grandes vedettes internationales telles que Beyoncé, Stromae, ou encore Michael Jackson.

D'après elle, «en tant que petite population, nous pouvons prouver que rien n'est impossible, en plaçant la barre plus haut et en offrant au public tunisien un spectacle impressionnant digne des festivals de Los Angeles ou de New York. Nous sommes capables d'assurer une telle qualité de show».

Yasmine tentera, donc, d'offrir au public de Carthage un spectacle exceptionnel où elle interprétera un nombre de ses chansons les plus connues et des compositions dont elle a fait l'arrangement, telles que «Bad Habit», «Sidi Mansour» et «Djerba», ainsi que les titres de son dernier album.

Côté scène, afin de donner au spectacle une dimension visuelle éthérée et captivante, l'artiste a eu recours au «mapping» et à la scénographie vidéo. Côté musique, elle partagera la scène avec un nombre de musiciens de talent, ainsi que les deux invités d'honneur, les musiciens américains Vessela Stoyanova au marimba et Geni Skendo à la flûte.

Un spectacle qui s'annonce original et «fabuleux». A découvrir !