Burkina Faso: Kossi - Des hommes ouvrent le feu sur une patrouille de police

De 2015 à 2016, le Burkina Faso a essuyé plus d'une vingtaine d'attaques ou agressions de nature terroriste qui se sont soldées par plus de 70 pertes en vies humaines, selon un décompte du ministère de la Sécurité. La première attaque a eu lieu le 4 avril 2015 contre une patrouille de gendarmerie, suivie de l'enlèvement du Roumain Gherghut Lulian, agent de sécurité à la mine de Tambao. L'une d'elle, qui a frappé le centre de la capitale, a fait une trentaine de morts le 15 janvier 2016.

Les assaillants étaient vêtus de noir et armés de fusils d'assaut. Ils ont ouvert le feu quand une patrouille de la police a tenté de les interpeller entre Dassi et Doumbala (localités situées à une vingtaine de km de Nouna), précise l'agence.

