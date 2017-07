Tunisie: Vers la restructuration de l'Ommp

« Jusqu'à présent, l'Ommp propose plusieurs services de manière quasi-gratuite, et nous travaillons à la création d'une nouvelle redevance qui permettrait une rentrée d'argent estimée à 2 millions de dinars par an », a déclaré Ali Yahmadi, directeur central chargé du suivi des activités de la marine marchande à l'Ommp. Il affirme cependant que les augmentations tarifaires pour ces services se fera progressivement tout en tenant compte de la particularité des bateaux de pêche.

Actuellement, la Tunisie a besoin d'un appui de ses partenaires. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne a mis à disposition de ce programme d'appui une enveloppe de 1,3 million d'euros. Etalé sur deux ans, ce travail a permis de dégager un certain nombre de problématiques parmi lesquelles l'incompatibilité des prérogatives de l'autorité maritime avec ceux de l'autorité portuaire, toutes les deux réunies sous la tutelle de l'OMMP. « Il y a là un évident conflit d'intérêts, puisque le navire étranger accoste dans les ports de l'Ommp et cette dernière est elle-même chargée de le contrôler», a indiqué Youssef Ben Romdhane, directeur général de la Marine marchande au ministère du Transport.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.