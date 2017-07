Sénégal: Aida Louga de Taxawou Sénégal - L'ambition en bandoulière

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

Elle va alors adhérer à l'Alliance pour la paix et le développement de Thierno Lô, formation avec laquelle elle ne fera pas de vieux os. Elle est cependant élue conseillère municipale en étant investie lors des élections locales sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Elle quittera Tierno Lô et la mouvance présidentielle pour atterrir au Grand Parti.

Faute d'avoir le droit de vote à l'époque, elle use d'un subterfuge pour vivre son rêve. Elle décide d'accompagner sa grand-mère, "une vieille de l'UPS", le jour du scrutin et demande aux membres du bureau de l'assister. Elle en profitera pour glisser le bulletin du pape du Sopi dans l'urne.

Aida a très tôt chopé le virus politique. Selon elle, c'est Me Abdoulaye Wade qui en a été le catalyseur en 2000, lors de la présidentielle. "En plein meeting, l'électricité a été coupée et quand j'ai observé ce vieux déterminé à en découdre et sa foi en ce qu'il faisait, j'ai tout de suite eu de la sympathie pour lui mais je ne pouvais voter", regrette-t-elle.

A qui veut l'entendre, Aida indique sans ambages que pour elle "en politique, il faut être ambitieux et chercher les postes". Tout le contraire de ses sœurs, regrette-t-elle, "utilisées comme des torchons par les hommes politiques qui s'en débarrassent une fois leur ambition atteinte, ne leur laissant que l'animation et le folklore".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.