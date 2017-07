Sénégal: Matam élabore un document de lutte contre l'insécurité alimentaire

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

Elle a fait remarquer que les statistiques nationales font ressortir que "malgré sa vocation agricole, la région de Matam fait partie des zones où on compte le plus de malnutris".

"Le Premier ministre nous a instruit de se rendre dans chaque région du Sénégal et de se concerter avec les Comités techniques pilotés par les gouverneurs de chaque région du Sénégal pour l'élaboration d'un document diagnostiquant les causes et les solutions à entreprendre pour éliminer l'insécurité alimentaire dont certaines zones du pays sont victimes", a souligné Danoseck Camara chef de la délégation, au cours d'un atelier.

