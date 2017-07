Tunisie: Le FMI continuera à apporter son soutien au pays

La Tunisie, a-t-il poursuivi, doit être «très fière» de faire partie du «Pacte avec l'Afrique» lancé par le G20 et considéré comme un signe de confiance envers le pays. Il a ajouté avoir été favorablement impressionné par la présentation de la Tunisie au G20, relevant que les différentes réunions au cours de ces derniers mois ont été «extrêmement importantes» de manière à encourager les investisseurs du monde entier à venir en Tunisie et découvrir les potentiels dont elle dispose.

«Notre rencontre a été l'occasion d'évoquer les réalisations accomplies par la Tunisie jusqu'à présent», a-t-il dit, ajoutant avoir évoqué, également, avec Youssef Chahed les défis qui restent à relever pour atteindre le stade d'une croissance émergente, promouvoir la stabilité macroéconomique, identifier les moyens de pallier les déficits du budget et des comptes courants, et améliorer le climat d'investissement pour une meilleure croissance.

Et d'ajouter qu'en dépit de toutes ces difficultés, les indicateurs relatifs à la relance économique sont positifs et fort probants. Toutefois, a-t-il insisté, d'importantes pressions persistent, notamment sur les finances publiques.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.