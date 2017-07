En témoignent les tweets et posts publiés sur les réseaux sociaux par les départements américain de la Défense et du Trésor peu de temps après les entretiens que Youssef Chahed a eus avec MM. James Mattis et Steven Mnuchin, respectivement secrétaire d'Etat à la Défense et secrétaire d'Etat au trésor.

Ces derniers se sont montrés réceptifs quant aux arguments avancés pour plaider la cause du processus démocratique engagé en Tunisie et convaincre de la nette amélioration enregistrée sur le plan de la relance économique.

Youssef Chahed a, également, rencontré, plus tôt en début d'après-midi, les secrétaires d'Etat à la Défense et au Trésor.

