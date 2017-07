Afrique du Sud: Wimbledon 2017 - Andy Murray éliminé par Sam Querrey

La Maison des Esclaves de l'Ile de Gorée et le musée Robben Island en Afrique du Sud ont signé un… Plus »

L'Écossais qui a alterné le bon et le moins bon tout au long de cette rencontre, quitte son tournoi en quart de finale. Et la cerise sur le gâteau, c'est que « Sir Andy Murray » pourrait dire au revoir à son trône de n°1 mondial dans quelques jours. Cela dépendra de la performance de Novak Djokovic.

Andy Murray avait pourtant la partie en main puisqu'il menait deux manches à une dans ce quart de finale du Grand Chelem britannique. Mais diminué physiquement à cause de sa hanche, le Britannique n'a plus tenu le choc face à un Américain entreprenant auteur de 27 aces. Au final, c'est bien le n°28 mondial qui remporte la victoire en 2h45 de jeu.

