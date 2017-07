Sénégal: A Bignona, malgré des départs, la coalition « Wattu Sénégal » croit en ses chances

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

La coalition Wattu Sénégal affine sa stratégie. Après les descentes sur le terrain, elle se replie à sa permanence située sur l'artère menant vers le rond-point Emile Badiane. Hier, elle a tenu une réunion de coordination jusqu'à tard dans la soirée. L'atout de Wattu Sénégal, c'est « son ancrage » dans ce département et aussi « la légitimité » des hommes qui sont en première ligne. Le Dr Ibrahima Tito Tamba qui dirige la coalition ne doute pas un instant de ses chances. « Nous déroulons notre stratégie. Nous avons mis en place un comité départemental et d'autres instances dans 19 communes. Nous sommes sûrs de gagner », a lancé M.Tamba.

