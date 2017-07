Sénégal: Richard-Toll - Ousmane Tanor Dieng requinque ses militants

Les militants du Parti socialiste du département de Dagana se sont mobilisés, hier, en début de matinée, pour accueillir leur secrétaire général.

Ousmane Tanor Dieng, qui est arrivé à Richard-Toll, peu avant midi, a été reçu par plusieurs dizaines de responsables politiques du département. Suite aux frustrations notées au niveau des investitures, le leader socialiste est venu écouter ses « camarades ». Selon lui, au Sénégal, les investitures ont toujours été des moments « très » difficiles où il y a des déçus et des frustrés.

Cela, a expliqué Ousmane Tanor Dieng, du fait que ces derniers estiment à « juste raison qu'ils devaient être investis ». C'est cette même situation, a-t-il poursuivi, qui a été notée dans un certain nombre de coordinations à Saint-Louis, Bakel et Vélingara. « Nous en avons pris conscience et nous avons décidé de rencontrer nos camarades pour leur expliquer ce qui s'est passé. On reconnaît, au niveau le plus élevé, qu'il y a eu des dysfonctionnements, des situations qui peuvent créer des frustrés pour les investitures.

Mais à partir du moment où nous appartenons à une coalition, une fois qu'une décision est prise, nous travaillons pour dépasser la situation afin de nous remettre ensemble pour gagner », a indiqué le secrétaire général du Parti socialiste, qui a appelé à une mobilisation générale pour la victoire finale. « Les compensations ne sont possibles que lorsqu'on gagne. C'est pour cela que le plus important, aujourd'hui, est de gagner. Contrairement à ces certains militants de la base, nos camarades de Dagana ne se sont pas manifestés pour montrer leur désaccord. Le mal a été identifié.

J'ai demandé au président de la République, président de la Coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby), de recevoir les camarades qui n'ont pas été investis dans ces départements pour leur donner des explications et les rassurer », a dit M. Dieng. D'après lui, les camarades ont, aujourd'hui, fait l'effort de dépassement afin que la coalition Bby soit renforcée pour arriver à une victoire sur l'ensemble des départements du Sénégal. « Je suis persuadé que Dagana, Tivaoune et Bakel feront partie de ces départements. Malgré les soubresauts, tout est rentré dans l'ordre et je pense que c'est le plus important », a-t-il souligné.