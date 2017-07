Dagana a réservé un accueil chaleureux à la caravane de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ». Des populations enthousiastes, encadrées par les souteneurs du président de la République dans le Walo, Mamadou Makhtar Cissé, Cheikh Cissé, Mankeur Ndiaye... ont accueilli Mahammad Dionne à l'entrée de la ville et ont sillonné avec lui les rues du Walo.

La tête de liste nationale a saisi l'occasion pour demander au maire de Dagana de rejoindre Macky Sall « pendant qu'il est temps ». « Oumar Sarr est le nouveau fils d'emprunt. Tous les fils d'emprunt ont été exclus au profit du fils biologique. Tous les gens qui ont eu à occuper le poste de numéro 2 du Pds ont été liquidés. Il faut demander à mon patron. Il faut partir pendant qu'il est temps », a déclaré Mahammad Dionne sous les ovations des militants. « Tout le monde sait que le parti sera donné à un autre après les élections législatives. Oumar Sarr est un ingénieur. Il doit venir travailler à côté du président de la République pour le développement du Sénégal », a-t-il souligné.

En attendant une éventuelle arrivée du maire de Dagana dans les rangs de la mouvance présidentielle, Mahammad Dionne a demandé aux populations de battre encore le Pds et ses alliés.

« Vous l'avez mis à genou lors du référendum. Il faut le terrasser doucement, parce que vous avez déjà gagné Dagana », a lancé la tête de liste.

Mahammad Dionne a salué la mobilisation des militants. « Dagana a définitivement pris le pari du Bby », a indiqué la tête de liste qui a adressé ses félicitations au directeur général de la Senelec. « Je connais Makhtar Cissé comme étant l'un des cadres les plus compétents et plus engagés à côté du président de la République. Je le connais maintenant comme étant l'un des champions de la politique », a-t-il affirmé.

Il a promis plus de financements aux femmes. « Le président m'a dit qu'en 2018 il va faire un budget social. Il m'a dit : j'ai fait des investissements comme les routes et les forages, en 2018 nous allons faire du social », a révélé le Premier ministre. « En 2018, il nous demande de tripler le financement des femmes et de doubler celui des jeunes », a ajouté M. Dionne. « Nous gérons bien. On a pris le pays dans des difficultés. C'est maintenant la bonne gouvernance. Le président a rouvert les usines fermées. La Sonacos a été vendue par l'ancien régime, le président de la République l'a restituée au peuple. La Socas va rouvrir ses portes », a-t-il ajouté.