Sénégal: Abdoul Mbaye à Saint-Louis - « L'ancienne capitale de l'Aof a perdu son lustre d'antan »

Avec le démarrage de la campagne électorale pour les élections législatives du 30 juillet prochain, la température politique est montée d'un cran dans la vieille cité, où on note des télescopages entre les leaders de partis et de coalition.

L'ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui a entamé sa campagne par Saint-Louis, a été accueilli chaleureusement pas ses militants, avant de déclarer que cette ville, ancienne capitale de l'Afrique occidentale française (Aof), a perdu son lustre d'antan. A cette occasion, il s'est adressé à la presse pour déplorer avec la dernière énergie l'état dans lequel se trouve cette ville classée patrimoine mondial par l'Unesco.

Selon Abdoul Mbaye, non seulement les quartiers de Saint-Louis sont totalement insalubres, mais on note dans cette ville chargée d'histoire, un chômage endémique des jeunes. La tête de liste de la Coalition « Joyyanti » a laissé entendre que les hommes politiques de la mouvance présidentielle « ne sont là que pour leurs poches et non pour les populations de base ».

Le président du parti Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a surtout invité ces hommes politiques qui versent dans la démagogie, à arrêter de « raconter des histoires à nos braves concitoyens dans le but d'acheter leurs consciences et de tromper leur vigilance ». Il a ensuite insisté sur la nécessité pour le Sénégal d'avoir une « Assemblée nationale de rupture ».

Abdoul Mbaye n'a pas manqué de condamner avec véhémence cette démarche entreprise par le régime actuel et consistant à remettre aux pêcheurs de la Langue de Barbarie des sommes exorbitantes d'argent et des lots importants de matériels de pêche.

De l'avis de l'ancien Premier ministre, « ce n'est pas de cette manière qu'il faudra résoudre définitivement les problèmes des pêcheurs ».

Il a vivement remercié ces foules qui n'ont ménagé aucun effort pour l'accueillir dans cette vieille citée, longtemps considérée comme un centre d'élégance, de «téranga», du bon goût, de la mode et de douceur.