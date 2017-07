Sénégal: Tivaouane - « Benno Bokk Yakaar » part favori mais...

Les élections législatives du 30 juillet prochain seront âprement disputées dans le département de Tivaouane entre la coalition Benno Bokk Yakaar, qui fait figure de favori pour avoir inscrit beaucoup d'électeurs dans le département où elle contrôlerait 16 communes sur 18, la coalition Manko Taxawu Sénégal, la coalition gagnante Wattu Sénégal, le Parti de l'unité et du rassemblement (Pur), la Convergence patriotique pour la fracture et l'éthique (Cpj), etc.

La coalition Manko Taxawu Sénégal aurait une force de frappe certaine à Mboro, Notto Gouye Diama, Ngagnediouf et Pékess, tandis que la coalition gagnante Wattu Sénégal est présente dans l'ensemble des communes du département sans pour autant pouvoir peser lourd sur la balance électorale. En embuscade, le Pur, avec le mouvement Moustarchidine Wal Moustarchidati, risque de faire mal à Diambalo, Keur Mbir Ndao, Fass Boye, Mékhé et Tivaouane. La Cpj avec Diop Sy est très dynamique à Tivaouane et à Mékhé.

Selon nos sources, seules les communes de Koul et Thilmakha restent encore dans le giron du Parti démocratique sénégalais. Malgré tout, Bby est confiante dans le département de Tivaouane, mais devrait batailler ferme dans la commune de Tivaouane où des fissures se manifestent déjà avec un front dit des frustrés découlant des investitures et qui exigent d'être reçus par le président Macky Sall pour pouvoir déterminer l'attitude à adopter le 30 juillet prochain. Notons que sur les 216.851 inscrits sur le fichier électoral dans le département de Tivaouane, la commune en compte 44.523.