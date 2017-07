Ile Maurice: Commission drogue - Roubina Jadoo-Jaunbocus a rencontré 37 prisonniers en un jour

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass,… Plus »

Selon ses dires, elle a été appelée à la prison pour parler de leur cas mais elle s'est retrouvée devant 37 prisonniers. Chacun a évoqué son cas et a essayé de savoir s'il pouvait revoir sa sentence. «Was like a lecture hall», a déclaré Roubina Jadoo-Jaunbocus.

37 puis 15 et 14. C'est le nombre de visites de la Parliamentary Private Secretary (PPS), Roubina Jadoo-Jaunbocus, aux prisonniers en 2008 et 2009. Révélation de l'ex-juge Paul Lam Shang Leen lors de l'audition de l'avocate devant la commission d'enquête sur la drogue, ce mercredi 12 juillet. Elle devra produire des documents pour tous les prisonniers qu'elle a représentés.

