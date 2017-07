Ile Maurice: Ex-BAI - La somme de Rs 54 millions contestée par BDO

BDO a obtenu Rs 54 491 790 après la vente des entités de l'ex-BAI. C'est ce que le ministre Sesungkur a dit au Parlement mardi 11 juillet. La firme de consultants a vite réagi.

Le ministre de la Bonne gouvernance s'est-il trompé sur ses chiffres au Parlement hier ? À la suite d'une question de Reza Uteem, Sudhir Sesungkur a affirmé que la firme BDO a obtenu Rs 54 491 790 après la vente des entités de l'ex-British American Investment. Tout de suite après cette annonce, l'entourage du BDO a réagi. Or, selon une source au sein même de la firme consultante, le ministre a fait une erreur dans ses calculs.

D'après les informations obtenues auprès de notre source, BDO n'a touché que Rs 23,7 millions. Ce montant comprend les frais pour la vente de BAI Exchange, de la Britam Kenya et du Victoria Court Kenya. En revanche, les frais de notaires fournis par le ministre corroborent avec ceux en notre possession. En effet, les notaires Dharmalingum Gooriah et Kaviraj Ramano ont touché respectivement Rs 21 681 790 et Rs 9 110 000 pour le transfert des entreprises. C'est en ajoutant ces chiffres que le total atteint Rs 54 491 790. Nous avons essayé de contacter le ministre, mais il est resté injoignable.

Toujours dans sa réponse d'hier, Sudhir Sesungkur a fait ressortir que dans un premier temps, la firme BDO a touché Rs 1 725 000 quand elle a été engagée comme Transaction Advisor pour l'appel d'offres, lancé en vue de trouver un repreneur pour l'ex-Apollo Bramwell. De son côté, les frais du cabinet juridique ENS Africa (Mauritius) pour la rédaction de l'accord d'achatvente s'élèvent à Rs 1 207 500. Par ailleurs, l'avis de Me Richard Rault avait été sollicité pour analyser l'Asset Purchase Agreement soumis par l'Omega Ark Health- care Investments Ltd quand cette société avait été choisie. L'homme de loi avait réclamé Rs 8 625 pour donner son avis sur ce dossier. De plus, le NIC Healthcare Ltd a dû payer respectivement la somme de Rs 256 130 et Rs 36 000 à l'Internal Control Department et au Bid Evaluation Committee.