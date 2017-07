Ile Maurice: SICOM - Nomination à la tête du board réclamée

«Il faut plus de transparence au sein de la SICOM.» C'est ce qu'a soutenu Satyen Bose Hoolass, président de la SICOM Employees' Union, ce mardi 12 juillet. Ainsi, la Federation of Parastatal Bodies and Other Unions (FPBOU) a lancé un appel au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et au ministre de la Bonne gouvernance, Sudhir Sesungkur, pour revoir le board of management de la SICOM.

Le mouvement syndical souhaiterait que ces derniers nomment quelqu'un à la tête du conseil de direction pour qu'il y ait plus de transparence par rapport aux recrutements et promotions. Selon les représentants de la FPBOU et de la SICOM Employees Union, les promotions doivent être accordées sur une base de méritocratie, sur les compétences, les qualifications, et les années d'expériences.

Satyen Bose Hoolass a, lui, avancé que le rapport salarial de la SICOM reste toujours flou. «Nous voulions plus de transparence et, l'année dernière, nous avions fait une demande pour que tous les employés de la SICOM puissent bénéficier de la Concession Duty Free sur les voitures. Mais ils n'ont pas pris notre demande en considération.»