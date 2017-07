Togo: Menace sous contrôle

12 cas suspects de dengue, dont 3 avérés, ont été identifiés à Lomé, à indiqué le ministère de la Santé.

Les autorités ont invité la population à la plus grande vigilance assurant que la Division de la surveillance intégrée des urgences sanitaires et de la riposte était en état de veille et prête à intervenir.

La dengue est une maladie virale transmise par les moustiques, rappelle l'OMS.

Le virus se transmet à l'homme par la piqûre des femelles infectées de moustiques.

La dengue est largement répandue sous les tropiques, avec des variations locales de risque surtout fonction des précipitations, de la température et de l'urbanisation rapide et non maîtrisée. Ce qui explique son apparition à Lomé.

La dengue est une maladie grave de type grippal qui touche les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes mais dont l'issue est rarement fatale.