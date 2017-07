Congo-Kinshasa: Découverte de 38 nouvelles fosses communes au Kasaï

Mais les autorités congolaises, elles, démentent une campagne de violations des droits de l'homme systématique dans cette région et parlent d'incidents isolés. Selon elles les Kamuina Nsapu sont eux aussi responsables d'un certain nombre de charniers.

Une découverte qui porte à plus de 80 le nombre de charniers dans le centre de la RDC. Le défi maintenant va être d'identifier les victimes et surtout les responsables de ces fosses communes. Une tâche qui s'annonce compliquée car depuis près d'un an, les violences sont incessantes dans tout le Kasaï. Depuis que les adeptes du chef traditionnel Kamuina Nsapu ont commencé à se soulever contre les autorités congolaises, 3 300 personnes au moins ont déjà été tuées et près d'un million et demi de personnes déplacées.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.