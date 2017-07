Nigeria: Le vice-président s'est rendu à Londres pour voir Muhammadu Buhari

Pour de nombreux observateurs politiques au Nigeria, cet aller-retour entre Londres et Abuja était nécessaire. D'autant que de nombreux nœuds de tensions perturbent l'intérim de Yemi Osinbajo notamment le maintien en fonction d'Ibrahim Magu en tant que responsable de la lutte contre la corruption et les crimes économiques alors que la confirmation de cette nomination n'a toujours pas été validée par le Sénat.

« Une vidéo du Président Buhari s'adressant à la nation, sinon rien ». C'est en substance le nouveau message d'Ayodele Fayose. Depuis plusieurs mois déjà le très remuant gouverneur de l'Etat d'Ekiti mène une campagne médiatique, et son activisme et ses provocations trouvent écho sur les réseaux sociaux nigérians.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.