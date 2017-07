Madagascar: Un animateur télé en fuite après une parodie de la chaîne Youtube du président

Le réseau Fly Lion 3 va relier Mayotte et Grande Comore. Mais un point d'atterrissement à Mahajanga… Plus »

Lalatiana Rakotondrazafy, membre du Mouvement pour la Liberté d'expression a pu discuter par SMS avec l'animateur depuis la fuite de ce dernier. « Il faisait l'objet de menaces et d'intimidations de toutes sortes, explique-t-elle. Par précaution donc, il n'a pas dormi chez lui. Rentré au petit matin, il a appris des voisins que cinq individus sont venus chez lui, à son domicile, le chercher. Et comme il n'était pas là, c'est sa maman que ces gens ont emmenée. Depuis Benson a pris la fuite. C'est quand même quelque chose d'inadmissible ces tentatives, à chaque fois, de vouloir museler tout le monde. Une parodie, c'est accepté partout dans le monde ».

Dans son émission Barry Benson, 26 ans, animateur et slameur reprend les codes utilisés par le chef de l'Etat malgache dans ses vidéos avec les mêmes génériques, codes et expressions.

Cette émission, intitulée « Tsy Mahaleo sy sampona », « on ne peut pas éviter l'accident » en français, initiée par le Mouvement pour la Liberté d'Expression (MLE) parodie des vidéos de la chaîne Youtube du président de la République. Une chaîne où Hery Rajoanarimampianina s'exprime sur divers sujets d'actualité chaque semaine. Pour sa première émission, le présentateur a parodié la conversation entre Claudine Razaimamonjy, la conseillère spéciale du président de la République accusée de détournement de fonds et un enquêteur du Bureau indépendant anti-corruption. Une conversation musclée qui a fuité sur Internet il y a deux semaines. Ce mardi 11 juillet au matin, Barry Benson s'est vu contraint de prendre la fuite après que cinq individus en civil ont enlevé sa mère.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.