Guinée: Tous les Guinéens n'ont pas deux chauffeurs

La principale plate-forme de la société civile guinéenne n'apprécie pas la procédure adoptée par les élus du peuple. Elle menace de manifester contre ce règlement intérieur. Abdoul Shako, président du conseil régional de la société civile de Conakry déclare à la DW: "Les primes que les députés proposaient dans ce réglement intérieur n'étaient pas respectueuses de l'équilibre entre la vie du citoyen et celle de l'élite. Les députés auraient voté cette loi sans pour autant qu'un certain nombre d'entre eux ne sache quel est le contenu du règlement."

Certains députés ont dénoncé cette mesure, comme Aboubacar Soumah, un élu de l'opposition qui estime que l'adoption de cette loi est une façon de trahir la nation guinéenne : "Aucun député ne connait le nombre de version de ce règlement intérieur. Moi je suis un professeur d'université depuis 27 ans et nous n'avons pas encore 3 millions de francs guinéens comme salaire mensuel. Par contre en tant que député nous avons 15 millions comme salaire mensuel. Au lieu de se soucier de l'avenir des populations on continue de penser à nous-mêmes. Je ne suis pas d'accord."

