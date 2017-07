Congo-Kinshasa: 53e Coupe du Congo de football - Lupopo premier finaliste de la compétition à Kindu

Grâce à une courte mais précieuse victoire sur Racing Club de Kinshasa, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi s'est qualifié pour la finale de la 53eCoupe du Congo de football dont la phase finale se déroule à Kindu dans la province du Maniema.

Le premier finaliste de la 53e édition de la Coupe du Congo de football est connu. Il s'agit du FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. Le club bleu et or de la capitale congolaise du cuivre s'est imposé, le mardi 11 juillet, au stade Joseph-Kabila-Kabange de Kindu dans la province du Maniema sur le Racing Club de Kinshasa par la marque d'un but à zéro. C'était en troisième et dernière journée du groupe B des clubs issus de la phase des groupes du championnat national de football. L'unique but de la partie a été inscrit à la 65e minute par Kayembe.

Dans l'autre match du groupe le même mardi dans le même groupe B, le FC MK de Kinshasa et l'AS Dauphin Noir de Goma se sont départagés sur le résultat d'égalité d'un but partout. L'international Zacharie Mombo a ouvert la marque pour le club dirigé par l'homme d'affaires Max Mokey Nzangi à la 54e minute, avant l'égalisation de Saliso à la 89e minute pour le club du Nord-Kivu. Dans ce groupe, le FC Saint-Éloi Lupopo termine premier de son groupe avec 6 points, devant le FC MK (5 points), le Racing Club de Kinshasa (2 points). Dauphin Noir ferme la marche avec 2 petits points. Lupopo attend son adversaire qui sortira du groupe A, où l'on retrouve AS Maniema Union, AS Vutuka, AC Rangers et US Panda, groupe composé des clubs issus des ligues provinciales.

L'on apprend, par ailleurs, que le comité d'organisation de la phase finale de cette édition 2017 de la Coupe du Congo de football a, au cours d'une réunion extraordinaire, pris la décision d'annuler les cartons rouges infligés aux joueurs Bossu Ozali et Tusila Kasinda de l'AC Rangers lors du match contre Vutuka sur la base de l'article 17.3 des Règlements généraux sportifs (RGS). Alors que le résultat de cette rencontre, victoire de Vutuka sur Rangers par trois buts à deux, a été homologué, l'arbitre Pierre Kibingo Numbi de la Ligue de football du Maniema (Lifman) demeure suspendu pour 12 mois par la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

L'instance nationale du football retient contre lui le grief d'avoir expulsé intentionnellement quatre joueurs de l'AC Rangers de Kinshasa (Muekama Ngandu, Bossu Ozali et Tusila Kasinda) lors du match perdu contre Vutuka comptant pour la deuxième journée du groupe A de la phase finale de la Coupe du Congo de football. Les cartons rouges de Bossu et Tusila ont été annulés. Cette sanction se fonde sur l'article 83, alinéa b du Code disciplinaire de la Fécofa. Rappelons qu'en première journée, AC Rangers avait écrasé US Panda en première journée du groupe A par quatre buts à un, alors que Vutuka écopait d'un forfait contre Maniema Union pour absence au coup d'envoi de la partie.