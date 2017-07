Guinée: Crise à la CENI - Vers une position commune des plateformes de la société

Au terme de cette rencontre, les acteurs de la société civile ont décidé de réfléchir ensemble afin de trouver un document final. Ils comptent se retrouvés le vendredi prochain pour faire la synthèse des différentes propositions qui seront faites et en vue de faire une proposition d'ensemble au pouvoir public, aux partis politiques et à la société guinéenne en général.

« Ce cadre de concertation nous a permis de réfléchir ensemble et de consacrer l'unité d'action des plateformes de la société civile guinéenne face aux difficultés, la crise récurrente que nous constatons au niveau de certaines institutions et de la ceni. Nous avons échangé, et envisagés des angles d'approches et des perspectives », a-t-il déclaré.

Les différentes plateformes de la société civile guinéenne se sont réunies mardi 11 juillet 2017 au siège de la Convention des Acteurs Non Etatique de Guinée (CANEG). Il a été question d'analyser la crise récurrente de certaines institutions et particulièrement la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

