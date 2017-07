Togo: La LTDE annonce une marche pacifique pour le 15 Juillet à travers la ville de Lomé

Marcheront-ils ou ne marcheront pas ? Réponse le 15 Juillet prochain. En réaction à l'échec de la rencontre qu'ils devraient avoir lundi dernier avec le ministre de l'Enseignement supérieur, Octave Nicoué Broohm, les responsables de la LTDE (Ligue Togolaise des Droits des étudiants), par une déclaration, manifestent leur désapprobation de l'agissement du ministre pour finalement annuler la rencontre qu'ils devrait avoir pour "discuter des problèmes et difficultés soulevés dans leur plateforme revendicative".

Ce qui met encore plus en courroux les étudiants est le fait que le ministre n'a pas daigner directement informer les responsables de la LTDE de l'annulation de la rencontre mais l'a plutôt fait par le biais d'un de ses gardiens et a raccroché au nez du Secrétaire général de la LTDE d'avoir une idée du motif de cette annulation.

Tout ceci fait dire à la LTDE qu'elle n'a "plus d'interlocuteur avec qui discuter des problèmes universitaires". Elle prend dès lors "à témoin l'opinion nationale et internationale et lance un appel pressant et solennel à toutes les organisations de défense des droits de l'homme (ODDH) et de la société civile (OSC), à tous les partis politiques, à toutes les ambassades et représentations diplomatiques, à tous les leaders d'opinion, à toutes les autorités régilieuses et morales, à tous les parents et à tous les citoyens Togolais aspirant à une école de qualité au Togo à voler au secours des milliers d'étudiants sans avenir et sans repère, désespérés, abandonnés, fatigués de vivre et d'étudier dans des conditions qui prédisposent à l'échec".

En attendant que ce beau monde ne se décide à agir en leur faveur, la LTDE, "tout en maintenant le mot d'ordre de boycott des examens, en collaboration avec certains délégués, convie l'ensemble des étudiants et des élèves ainsi que toute la population à une marche pacifique ce samedi 15 juillet 2017 à partir de 08h.

Itinéraire de cette marche selon les initiateurs : Entrée principale du campus sud - Colombe de la paix - Deckon - Fréau Jardin - Ministère de l'enseignement supérieur.

Cette marche permettra-elle de débloquer la situation ou la compliquera-t-elle ? Seule la suite nous situera.