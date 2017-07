Sénégal: Patrimoine - Accord de jumelage entre la Maison des esclaves de Gorée et le Musée de Robben Island

Le directeur du Patrimoine culturel national du Sénégal, Abdoul Aziz Guissé, et le Président directeur général du Musée de Robben Island ont signé, hier à Gorée, un accord de jumelage entre la Maison des esclaves de Gorée et le Musée de Robben Island.

Deux lieux de mémoire, deux lieux de tragédie résolument tournés vers un horizon plus humaniste. L'Afrique du Sud et le Sénégal misent sur la culture pour se comprendre, se rapprocher. Dans cette dynamique, la Maison des esclaves de l'île de Gorée (Sénégal) et le Musée de Robben Island (Afrique du Sud) ont signé, hier à Gorée, un accord de jumelage. Cette signature entre dans le cadre de la commémoration du 30e anniversaire de la Conférence de Dakar.

En 1987, au moment où l'Afrique du Sud vivait les plus sombres moments de son histoire, une délégation de l'Institut pour une Alternative démocratique en Afrique du Sud (Idasa) conduite par Frederik van Zyl Slabbert et une délégation du Congrès national africain (Anc) dirigée par Thabo Mbeki se sont rencontrées à Dakar pour discuter de l'avenir de l'Afrique du Sud.

Les deux délégations partageaient un même engagement commun consistant à rejeter aussi bien l'idéologie que la pratique du système d'Apartheid. La rencontre - l'une des premières tenues en terre africaine entre des dirigeants de l'Anc et des Sud-Africains blancs libéraux - s'est déroulée du 9 au 12 juillet 1987, à Gorée. Elle a envoyé des signaux importants, attestant d'une volonté d'engager des discussions visant à mettre un terme à l'Apartheid et à instaurer une Afrique du Sud démocratique. Dans son mot de bienvenue, le maire de Gorée, Me Augustin Senghor, a salué un accord historique entre deux musées qui partagent des liens très forts. « Une partie du dénouement de l'Apartheid s'est jouée à Gorée, une île que Nelson Mandela a visité », a rappelé Me Senghor. Sur la même ligne, Christo Nel, délégué sud-africain lors de la Conférence de Dakar, a témoigné sur un contexte marqué par de vives tensions. « Le Sénégal nous a accueilli. La conférence de Dakar a été inscrite sous le sceau de l'espoir, de la conciliation avec comme maître-mot le dialogue », a- t-il rappelé.

Symbole de réconciliation et de liberté

Evoquant un contexte extrêmement périlleux, le diplomate-témoin Me Benoit Ngom a souligné l'importance de l'engagement de Dakar pour une cause africaine, mondiale. Ce propos rejoint celui du vice-ministre sud-africain des Arts et de la Culture. « Le futur de l'Afrique du Sud a été discuté ici à Gorée, symbole de réconciliation et de liberté. L'Afrique du Sud doit préserver son histoire pour les générations futures », a lancé Makhoto Magdeline Sotyu. Selon elle, aujourd'hui, le discours doit porter sur la liberté économique car même étant dans un pays libre, seule une minorité détient l'économie. Le vice-ministre sud-africain a magnifié cet accord de jumelage entre les deux îles qui partagent la même histoire avec les mêmes aspirations. « Reposant sur des idéaux de paix, liberté, réconciliation, ce jumelage doit être économiquement bénéfique pour les deux pays face aux défis de la pauvreté et du chômage », a estimé Makhoto Magdeline Sotyu.

Prenant la parole au nom du ministre de la Culture et la Communication, le secrétaire général Birane Niang a relevé que les îles de Gorée et Robben Island constituent deux espaces de tragédie et de résilience.

« Dans les deux cas, ils symbolisent la victoire de l'humain sur la barbarie », a souligné le représentant du ministre Mbagnick Ndiaye. Il a suggéré de maintenir la flamme du souvenir, méditer la leçon de Dakar pour vaincre la peur de l'autre pour fonder un nouvel humanisme.