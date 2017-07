Sénégal: Pikine - Aly Haïdar veut des lois qui renforcent notre environnement

Aly Haïdar a invité les Sénégalais à reconsidérer l'environnement. Il souhaite que des lois qui renforcent et protègent l'environnement puissent être votées à l'Assemblée nationale. C'est le message qu'il a livré hier aux Pikinois au cours d'une caravane qui a sillonné les principales artères de la localité.

A la tête d'une caravane de voitures sur lesquelles des photos d'Aly Haïdar étaient visibles, le leader de «Naatal Sénégal» a été accueilli à Pikine par une foule de jeunes et de femmes habillés en tee-shirts à son effigie. Au marché « Syndicat » de Pikine et tout le long de la route «Tally bou bess», il est obligé de descendre pour s'entretenir avec des groupes de militants qui l'attendaient scandant parfois le nom de l'écologiste en chef.

Dans son adresse au public, Aly Haïdar a demandé aux Sénégalais de voter les écologistes afin que le Sénégal puisse disposer de lois qui, à la fois, vont sécuriser, renforcer et protéger l'environnement aussi bien au profit de notre économie que pour les générations à venir. « Le désert au Sénégal n'est pas bon, il faut que la mer soit riche et les pêcheurs prospères. Il faut que les forêts soient riches de sorte à ce que l'agriculture et l'élevage soient prospères », a lancé l'ancien ministre de l'Environnement devant une foule de militants et sympathisants.

Pour cela, il pense que les Sénégalais doivent faire gagner la liste des les écologistes «And Naatal Sénégal» afin qu'elle soit majoritaire à l'Assemblée nationale où ils pourront imposer ces lois qui seront salvatrices pour notre environnement. Cependant, ce n'est pas seulement pour l'environnement que les écologistes détiennent la solution. « L'économie, la santé, l'énergie, tout nous intéresse, mais la vérité est que l'écologie lie tout cela ensemble », a-t-il ajouté. Aly Haïdar est d'avis qu'aujourd'hui Dakar est l'une des villes les plus polluées du monde. «141 microgrammes de particules de Co2 au mètre cube alors que Paris est à 28. Comment voulez-vous expliquer cela? Vous croyez que c'est notre industrie?

Non. C'est notre parc de véhicules? Non. Paris a plus de véhicules que nous. C'est juste parce que les multinationales ont le droit de vendre un gasoil pollué parce que nous n'avons pas d'écologistes à l'Assemblée nationale », a-t-il affirmé.