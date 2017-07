Sénégal: «Osez l'Avenir» à Pikine - Aïssata Tall Sall va combattre la pauvreté

La présidente d'honneur de la Plateforme de veille des femmes pour la Paix et la Sécurité appelle… Plus »

«Une fois à l'Assemblée nationale, nous allons lutter contre tout cela pour que tous ces maux deviennent de vieux souvenirs», a déclaré la présidente de «Osez l'avenir». «Nous allons proposer des lois qui vont dans le sens de protéger les couches les plus faibles», a-t-elle ajouté. A en croire l'avocate, Pikine a une population urbanisée, travailleuse et laborieuse en soulignant qu'une fois à l'Assemblée nationale, les députés de «Osez l'avenir» vont défendre les intérêts de Pikine.

A Bountou Pikine, elle a fait l'objet de salves d'applaudissements au fur et à mesure qu'elle poursuit son itinéraire. Aïssata Tall Sall a fait comprendre qu'elle connaît les difficultés auxquelles les habitants de Pikine sont confrontés et a promis de ne ménager aucun effort pour que les lois pouvant aider à améliorer le vécu des Piknois soient votées à l'Hémicycle. Listant les difficultés en question, Me Sall a évoqué les problèmes liés à l'habitation, de remembrement, d'inondations, de pauvreté, entre autres handicaps que vit la population pikinoise.

Habillée en tenue traditionnelle, la présidente de la coalition « Osez l'avenir », debout sur une voiture décapotable et micro à la main, sillonne les artères de Pikine en adressant à haute voix des messages à la population environnante. Les habitants sont sortis de leurs maisons et certains d'entre eux, surtout, les femmes, lui adressent des messages d'encouragement auxquels elle répond avec un large sourire. A la tête d'une grande caravane, la mairesse de Podor a sillonné Pikine où elle est entrée par Khourounar avant de mettre le cap sur Tally Icotaf.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.