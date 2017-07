Congo-Brazzaville: Photographie - L'IFC abrite l'exposition Makeda Congo

Constituée de portraits de couples mixtes vivant au Congo, l'exposition Makeda Congo de la photographe française indépendante, Aurore Vinot, qui a démarré le 6 juillet se poursuit jusqu'au 29 juillet à l'Institut français du Congo (IFC).

L'exposition intègre le projet Makeda, un projet international sur la mixité des relations sentimentales. Selon les explications de cette photographe indépendante, Makeda tente de retranscrire en mots et images la formidable notion de mixité. Mixité de religion, de culture, de couleur, d'origine sociale souvent décriée ou interdite.

Ledit projet que Pointe-Noire reçoit ce mois regroupe au niveau international un ensemble de portraits d'histoires amoureuses et d'exploration interculturelle des couples mixtes dans différents pays (France, Algérie, Liban, Indonésie, Afrique du Sud, Congo ...).«Ces portraits-photos retranscrivent avant tout des expériences individuelles. Ces histoires à travers le monde et tous ces parcours amoureux sont autant d'éclairage sur les représentations des différences au sein d'un couple», indiquent les notes sur le projet que le public peut lire sur le lieu de l'exposition.

Makeda Congo c'est une vingtaine de photos noir et blanc, de format 40 sur 60 cm faites en 2013. Elles montrent des couples mixtes, en majorité franco-congolais, leurs enfants ainsi que des portraits du pays. Répondant à la question de savoir pourquoi le projet Makeda, Aurore Vinot a indiqué : « C'était le moyen de faire des portraits des villes et des gens qui me parlaient de leurs histoires, de leur exil et de l'amour. J'ai trouvé intéressant de définir ces histoires, ces rencontres parfois compliquées qui, avec l'amour, arrivaient à se souder et à créer quelque chose malgré les contraintes».

Notons que ce projet photographique a été intitulé Makeda en hommage à la reine qui a porté ce nom, notamment la reine de Saba qui dirigea l'Éthiopie et fut longtemps considérée comme le symbole de pouvoir et de beauté. Salomon le roi d'Israël ne put résister à son aura et de leur liaison est né un fils. Outre Makeda, (dont certaines photos sont présentes sur le site www.makeda.com), Aurore Vinot a déjà réalisé d'autres projets. Le plus récent est un documentaire sur la scène culturel et artistique qu'elle vient de réaliser au Mozambique. Par ailleurs, elle a animé un atelier sur la photographie du 6 au 12 juillet à l'IFC.