Congo-Brazzaville: EPSP - Un atelier technique sur l'amélioration de la communication pour le renforcement du système éducatif

À en croire le ministre de l'Epsp, le SGC est un cadre institutionnel de pilotage de la politique communicationnelle du ministère. Cet atelier technique de deux jours, note-t-on, permet de renforcer les capacités du personnel du SGC. Ces travaux visent un triple objectif, notamment la mise en place d'un mécanisme de mise en œuvre de la stratégie de communication du ministère, l'actualisation des outils de communication pour les arrimer à l'exigence de la gouvernance et la formation du personnel du ministère en vue de faire d'eux des utilisateurs avertis. À la fin de ces assises appuyées par le DFID de l'Usaid à travers le projet Accéléré 2, les participants produiront une feuille de route de la stratégie de communication, alors que l'enjeu principal est la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation.

Dans son intervention, le patron de l'Epsp a insisté sur l'importance de la communication dans le fonctionnement des institutions comme ce méga ministère. Pour le ministre Gaston Musemena, en effet, le monde de l'éducation étant un secteur sensible et en perpétuelle évolution, il a besoin des expertises avérées en communication pour rendre visibles ses activités. D'où, a-t-il expliqué, la création au sein de l'Epsp du Service de gestion de communication (SGC).

