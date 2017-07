Congo-Brazzaville: Vie des partis - André Massamba salue l'expérience politique du PDGE

Le Parti démocratique de la Guinée Equatoriale (PDGE) a tenu du 4 au 5 juillet, son sixième congrès ordinaire à Bata. Le Parti congolais du travail (PCT) a été représenté à ces assises par le secrétaire général adjoint, André Massamba.

Dans son mot délivré à cette occasion, le secrétaire général adjoint du PCT a relevé que le PDGE a assez d'expérience pour négocier de façon efficace le virage de l'histoire. « Vous saurez le faire car vous êtes les militants de l'idéal de paix et de l'unité nationale. Vous saurez le faire car vous êtes les combattants de la cause du peuple, les combattants de la liberté et du progrès. Vous saurez le faire car vous êtes des républicains fortement arrimés à la chose commune », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, il a rappelé aux congressistes que le congrès a toujours été un haut moment d'échanges de vues et de recherche de solutions aux problèmes de tout ordre. Il a, en outre, relevé que la base du parti guinéen a dû faire des propositions pertinentes aux congressistes en indiquant, a-t-il renchéri, des remèdes d'application à court et moyen termes.

Le sixième congrès du PDGE avait pour objectifs, entre autres, de renforcer solidairement la conviction idéologique du parti ; réviser les structures fonctionnelles en vue d'améliorer constamment la vision de demain ; perfectionner les attentes actuelles afin de projeter un avenir accumulé de l'expérience de la gestion politique inspirée par le président-fondateur et incarnée par le PDGE.

En outre, ces assises visaient également la fortification de la philosophie qui est en train de laisser une politique sociale, économique et culturelle enviable en vue de garantir un avenir de paix, de démocratie et de bien-être, dans une continuité positive et responsable.

Plusieurs thèmes ont été développés au cours de ces assises, à savoir : « Politique général du PDGE » ; « Les groupements sectoriels des professionnels comme alternatifs pour la promotion managériale » ; « Vision stratégique du plan de développement national horizon 2020 et actuelle conjoncture économique nationale et internationale » ; « Mécanismes pour renforcer la production, le transport, la commercialisation nationale et internationale des produits nationaux » ; « Mécanismes de financement de l'industrialisation en Guinée Equatoriale » et « Mécanismes pour l'amélioration du climat d'investissement en Guinée Equatoriale ».