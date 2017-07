Congo-Brazzaville: Echos de la campagne - Deux duels à prendre au sérieux dans les Plateaux

Sékou Touré est l'homme du « Non » au général de Gaulle, lors du… Plus »

« L'adversaire est devenu insaisissable, on ne le maitrise plus », a lâché un membre de l'équipe de campagne du ministre candidat.

Se retrouvant souvent sans challenger dans cette circonscription, le candidat du PCT à Ollombo1, Bruno Jean Richard Itoua, fait face, cette année, à deux adversaires. En effet, il sera aux prises avec Emmanuel Oko et Rock Ngassaye. Si le second est peu connu de la scène, le premier est un averti de la vie politique nationale et connaît bien le terrain, puisqu'il s'agit de Me Oko. Avocat de son état, ce candidat indépendant semble avoir un mot à dire car il mettrait, d'après des témoignages, en difficulté le représentant du PCT qui veut rempiler pour la troisième fois dans cette circonscription.

Natif d'Inkouélé, en terre Yaba, où il se fait remarquer au début des années 2000 à travers l'organisation des compétitions de football et son association « Ntsié-a-Yia », Emmanuel Obami, alias « Sayo », arrive dans cette partie du district de Gamboma le 13 juillet où il est attendu dans les villages Essiala, Edzounou, Angoulou et autres.

Les élections législatives du 16 juillet promettent des duels alléchants dans certaines circonscriptions électorales. C'est le cas à Gamboma 2 où s'affrontent Emmanuel Obami et Antoine Bienaimé Obam-Ondon et à Ollombo 1 où Bruno Jean Richard Itoua est aux prises avec Emmanuel Oko

