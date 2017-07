Congo-Brazzaville: Zones économiques spéciales - L'entreprise Sud-Africaine ADI veut s'installer au pays

On a appris mardi 11 juillet la mise en examen en France de la belle-sœur du président congolais Denis… Plus »

« Avant de démarrer les Zes, il va falloir construire des infrastructures. C'est-à-dire, y amener de l'eau, l'électricité ; le téléphone, etc. Ce sont les secteurs dans lesquels ils sont compétents. Vouloir investir dans notre pays est un signal très important par rapport à son attractivité. Nous avons enregistré leur demande. Leur dossier est éligible, mais le processus de prise de décision au niveau de la zone économique spéciale passe par le comité national d'orientation », a expliqué le ministre des Zes, et de conclure, « Nous avons également noté avec satisfaction que le mode opératoire est le partenariat public-privé, une option que le gouvernement a retenue ».

« Nous voulons renforcer ce dont le Congo dispose en ce qui concerne les atouts et investissements ; reconstruire, dans la mesure du possible, certaines infrastructures, faire en sorte que les engagements pris puissent se concrétiser afin que le Congolais tire profit de ses avantages, et que le rêve de l'Etat congolais se réalise », a rassuré l'homme d'affaires sud-africain.

Les entretiens entre les deux parties ont tourné autour de la création d'une entreprise sud-africaine de droit congolais (Sana Investissement), qui pourra opérer de manière concrète à la fois dans les domaines de l'économie et des zones économiques spéciales. Peu avant, le directeur général d'ADI a fait une présentation succincte de son entreprise et exprimé sa volonté de faire profiter au Congo des atouts dont il dispose.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.