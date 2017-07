Outre l'opération d'assainissement lancée le 8 juillet qui se poursuit dans la circonscription électorale de Lumumba II, le candidat indépendant à la députation, Fulbert Dzimbé, et ses acolytes aux locales ont eu un entretien, le 12 juillet, avec les vendeuses du Grand marché dans un restaurant de la place.

Après avoir posé plusieurs actions dans les différents quartiers de la circonscription de Lumumba II, notamment les quartiers 105, 106, 109, 114,115, 116 et 117, le candidat est allé à la rencontre des vendeuses pour se faire connaître et écouter leurs doléances.

Au cours de l'échange entre les candidats et ces femmes, plusieurs préoccupations ont été évoquées dont la construction d'un forage et l'hygiène des aliments qu'elles vendent aux populations. Très sensible à ces questions, Fulbert Dzimbé a promis de les résoudre dans un bref délai. Mais le lieu qui abritera le forage reste à déterminer.

Par ailleurs, les candidats ont poursuvi leur campagne au quartier SIC Tchitchelle dans le CQ 117 par la fumigation des petites rivières et des maisons. Ce 13 juillet, l'opération aura lieu au quartier 109 vers le pont de Bakadila à Saint-Pierre et au CQ106 derrière le Lycée technique 12 Août. Vendredi le tour reviendra aux quartiers, 114 et 106 à la demande de la population. « Nous avons reçu les appels des habitants qui ont sollicité la désinsectification de leurs quartiers et maisons et nous leur avons assuré notre entière disponibilé à l'accomplir », a indiqué Fulbert Dzimbé.