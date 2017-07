Congo-Brazzaville: Musique - Bye bye Fespam

Sékou Touré est l'homme du « Non » au général de Gaulle, lors du… Plus »

De plus, en 20 ans le Congo n'a pas failli à cet engagement panafricain, étant déterminé à assurer son leadership musical sur le continent. Car les budgets du fespam sont allés crescendo, un serment qui expliquerait sans doute le rôle de Brazzaville choisie par l'Unesco comme ville créative, et c'est sans conteste qu'elle abrite le siège du Conseil africain de musique, qui est la branche régionale du Conseil international de musique.

A moins d'une semaine du lancement, le 19 juillet précisément, les caisses du comité de direction et celles du Commissariat général frémissent encore d'espoir. Pour cause, aucune communication officielle des autorités compétentes n'a, en effet, à ce jour désapprouvé l'organisation de cette édition néanmoins recadrée financièrement par le Premier ministre, il y a de cela trois mois.

Malgré la crise financière sévissante, le gouvernement du Congo n'a pas fait peu de cas à la plus grande fête de musique africaine que le pays accueille depuis plus de 20 ans. Comme l'édition jubilaire de 2015, qui s'était finalement rassasiée d'une enveloppe de 1 milliard 350 millions FCFA, le Fespam 2017 a bénéficié tôt d'une estimation financière de plus de 1 milliard FCFA dont dix pour cent ont été rendus disponibles depuis des semaines.

