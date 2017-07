Ile Maurice: Conflit Rivière-du-Rempart-Alphamix - Les habitants demandent la démission des conseillers

Crainte et révolte : ce sont là les sentiments qui animent les habitants du district de Rivière-du-Rempart que nous avons interrogés hier. Ils affirment qu'ils ne veulent en aucune manière être pénalisés pour des erreurs commises par les conseillers et le président du conseil de district. Allant jusqu'à réclamer la démission de tous ceux qui siègent au conseil.

Ils demandent par la même occasion des comptes. «Nous voulons savoir où est cette somme d'argent qui devait en principe être versée à Alphamix Ltd», soulignent-ils. Les conseillers doivent s'expliquer, insistent-ils. «On ne peut pas simplement leur donner un salaire à la fin du mois comme ça même. Ils doivent faire leur travail», explique Satianand Conhye, un habitant de Piton.

Satianand Conhye qualifie tout ce qui se passe au conseil de district est louche et révoltant. «L'argent public est en jeu. Nous ne resterons pas tranquilles s'il arrive que nous soyons pénalisés par leur faute», a-t-il bien fait comprendre.

Ismaël Fookeerbux, de Plaine-des-Roches, est d'avis que si le conseil de district ne peut pas rembourser ses dettes et que s'il n'y a plus de camion pour le ramassage d'ordures, le conseil devra trouver une solution alternative, voire de sous-louer le travail à des agents contractuels. Ils sont unanimes à dire que les «camions saleté» sont d'une grande importance pour les villages.

Comme l'explique Surekha Ragooah, une autre habitante de Rivière-du-Rempart, «dan villaz tou les jours bizin camion saleté, aster pe vin dir ki kav pou nepli ena». Elle réclame une solution au plus vite.

Comment en est-on arrivé là ?

Pravind Jugnauth l'a dit : il faut remonter à plusieurs années pour connaître les dessous de l'affaire ayant mené à la saisie des biens du conseil de district de Rivière-du-Rempart. Suivant cette déclaration du Premier ministre faite, samedi, alors qu'il était interrogé par la presse, d'anciens présidents se disent prêts à se renseigner sur leur passage à la tête du conseil. D'ores et déjà, l'un d'eux soutient que le conseil n'a jamais été intéressé à défendre comme il le fallait la demande de la compagnie Alphamix en Cour d'arbitration. Selon lui, rien de sérieux n'a été fait pour contester la demande de la société.

Nous avons en notre possession la copie d'une lettre d'un Internal Controller adressée au Chief Executive Officer en 2013 dans laquelle il exprime son désaccord avec la façon d'agir du conseil au cours des audiences de la cour d'arbitration. Il fait ressortir qu'Alphamix a nommé des Quantity Surveyors et des comptables professionnels pour le défendre alors que le conseil n'a pas jugé utile de se faire représenter par son architecte et son Quantity Surveyor dans une affaire où une forte somme d'argent a été réclamée.

De plus, poursuit-il, le comptable et le Financial Controller du conseil de district ne se sentaient pas concernés par cette affaire. Il se dit même étonné que du retention money ait été versé à Alphamix alors que toute cette affaire a été discutée en l'absence de l'architecte et du Quantity Surveyor.

Le directeur de la compagnie Alphamix, Prabhakur Appanah, avait même demandé au conseil de district de lui faire avancer Rs 3,9 millions en 2015 pour financer les études de sa fille à l'étranger. Mais rien n'a été fait.

Interrogé, Shailendra Peerthum, qui était Chief Executive au conseil des districts jusqu'à 2007, indique qu'il n'a rien à se reprocher. «J'ai la conscience claire et selon moi tout a été fait correctement quand j'étais responsable à ce conseil des districts.»

L'actuel président, Subiraj Ellayah qui a été président en 2003, maintient que tout a été fait selon les procédures. Mais il est d'avis que le soutien du gouvernement est nécessaire en vue de trouver une solution.

En tout cas, une chose est sûre. Seule une enquête pourra déterminer qui sont les coupables dans cette affaire.

Denis Vellien : «il y a eu des accords»

Denis Vellien, qui a agi comme arbitre dans un premier temps, indique que chaque award intérimaire a été fait avec l'accord du conseil de district et la compagnie. «Il y a une différence entre un award et un ruling. Avant d'écrire mon award, j'ai eu l'accord de deux parties et évidemment leurs signatures. Le conseil a eu tout le loisir de défendre son cas.» Il a tenu à apporter cette précision car il est d'avis qu'ils sont nombreux à jeter le blâme sur la cour d'arbitrage. La cour d'arbitrage présidée par Me Vellien avait réclamé Rs 100 000 aux parties concernées.

Au menu du conseil des ministres

Il nous revient que le PM adjoint, Ivan Collendavelloo, a reçu les cadres du conseil de district lundi. Toutefois aucune solution n'a été trouvée et il est probable que le Conseil des ministres prenne une décision vendredi. À savoir qu'avant de procéder à la saisie des biens au début de juillet, Alphamix a, à plusieurs reprises, informé le conseil de district, le ministère des Administrations régionales et même le PMO de son intention de procéder à la saisie si elle n'obtenait pas son dû. Mais rien n'a été fait si ce n'est que le conseil de district a essayé en vain d'obtenir une garantie auprès du ministère des Finances pour un emprunt auprès de la State Bank.

Pas de sursis en attendant l'appel

Jugement défavorable pour le conseil de district de Rivière-du-Rempart. Celui-ci avait demandé un ordre d'injonction intérimaire contre Alphamix et l'huissier Ajam Jawaheer. Ce, pour stopper la vente des biens saisis et la publication de l'avis de vente dans la presse. Mais lundi, la juge Gaytree Jugessur-Manna, siégeant en référé, n'a pas tranché en sa faveur.

En effet, la juge a refusé d'émettre un ordre pour maintenir le statu quo sur la saisie des biens en attendant que le procès principal d'appel, initié par le conseil en Cour suprême, soit entendu. Elle a, toutefois, convoqué toutes les parties concernées demain pour entendre leurs explications.

Alphamix avait obtenu gain de cause en cour après que le conseil de district n'a pas honoré ses dettes envers elle. Celui-ci lui doit la somme de Rs 72 921 570,40 pour la construction d'une foire à Rivière-du-Rempart. La compagnie avait alors obtenu l'ordre de saisir les biens mobiliers et immobiliers du conseil.

Le juge Benjamin Joseph avait été nommé seul arbitre, le 13 février 2017, pour trancher le litige entre le conseil et la compagnie. Un accord avait été trouvé entre les deux parties le 25 avril 2015. Le conseil avait été ordonné de payer Rs 72, 9 millions à Alphamix.

Alphamix est représentée par Me Yousuf Mohamed, Senior Counsel, et Me Rao Luchmaya, avoué.