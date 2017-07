Congo-Kinshasa: Déçu par les propos de Corneille Nangaa - Rudy Mandio propose une courte transition sans Kabila !

Vu la complexité de la crise, ce jeune parti congolais estime idéal que la classe politique fasse un appel à l'ONU pour l'organisation, dans un bref délai, d'un nouveau dialogue qui va aboutir à une période transitoire, afin de trouver une personne intègre, fiable et vivable, qui aura pour mission d'amener le pays aux élections. Et d'ajouter qu'il s'agit d'une mise en place d'une courte transition sans l'actuel Chef de l'Etat. "Kabila se sert des dialogues à répétition pour s'éterniser au pouvoir. C'est parce que ces accords constituent pour lui une source de légitimité pour son pouvoir en dehors de la Constitution", a fustigé le Président du PSN.

Cependant, il pointe du doigt le Président sortant, qui semble être le responsable principal et majeur de ce blocage. "Non seulement que KABILA est l'auteur du chaos ou de la crise actuelle au Congo, mais surtout il ne veut pas organiser des élections parce qu'il sait qu'il est non-partant", a déclaré Rudy MANDIO, le jeune dynamique.

Pour le parti cher à Rudy MANDIO, la déclaration de Corneille Nangaa est non seulement irresponsable et inopportune, mais elle est aussi de nature à mettre le pays à feu. Au cours d'une réunion de son bureau politique, le Président national du PSN condamne avec véhémence les propos de NANGAA qui n'a pas qualité, à titre individuel et sans consultation avec les autres organes partenaires à l'accord de la Saint Sylvestre, pour faire une déclaration unilatérale sur le report des élections. A en croire Rudy MANDIO, le fait de ne pas organiser les élections dans le délai prévu par cet Accord profitera encore et toujours au régime en place.

