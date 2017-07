D'après quelques bribes d'informations glanées dans les milieux de l'EPSP, si tout va bien, l'atelier technique sur l'amélioration de la communication pour le renforcement de l'alternance du système éducatif, ouvert mercredi 12 juillet 2017 par le Ministre de l'Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena Bongala, va se clôturer aujourd'hui, jeudi 13 juillet, à la lisière de la Gombe.

Ces assises sont organisées dans l'optique de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Les participants s'attendent, à l'issue des travaux, à concocter une feuille de route de la stratégie de communication.

Décor

Accompagné du Secrétaire Général à l'EPSP, et quelques autorités importantes, le Ministre de l'Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel, Gaston Musemena Bongala, a ouvert, dans la matinée du mercredi 12 juillet 2017, au Centre des Ressources pour les Enseignants, situé dans la commune de la Gombe, l'atelier technique sur l'amélioration de la communication pour le renforcement de l'alternance du système éducatif à l'Epsp.

Missions

A en croire Gaston Musemena, l'importance de la communication dans le fonctionnement des institutions à l'instar du méga ministère à la tête duquel il est à la tenure depuis un bon bout de temps. A ses dires, le monde de l'éducation étant un secteur sensible et en perpétuelle évolution, a besoin des expertises avérées en communication pour rendre visible ses activités et pénétrer, de ce fait, toutes les couches de la population concernées. D'où, la création au sein de son ministère du Service de gestion de communication. Cette entité est un cadre institutionnel de pilotage de la politique communicationnelle de MINEPSP. De ses objectifs, cet atelier technique va permettre de renforcer les capacités du personnel du SGC.

Outre cet aspect, ces travaux de deux jours, pour lesquels les rideaux tomberont ce jeudi 13 juillet, poursuivent un triple objectif notamment, la mise en place d'un mécanisme censé penser savamment sur les stratégies de communication efficaces et efficientes dudit ministère, l'actualisation des outils de communication existants pour les arrimer à l'exigence de la bonne gouvernance, ainsi que la formation des ressources humaines qui sont attendues comme des utilisateurs avertis. A l'issue de ces assises, une feuille de route de la stratégie de communication est attendue. Ces deux jours de réflexion entrent également dans le cadre des enjeux de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. D'après les informations glanées dans les réseaux sociaux, cet atelier se tient grâce à l'appui technique et financier de DFID et de l'USAID, à travers le projet ACCELERE 2.