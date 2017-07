Gabon: Chantal Abengdang Mebaley en action dans le département de la Mvoum

Chantal Abengdang Mebaley a effectué du jeudi 6 au samedi 8 juillet dernier, une tournée politique dans la commune d'Ovan, dans le département de la Mvoung. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite de ses activités dans l'objectif de maintenir le contact direct et permanent avec les populations de sa circonscription politique.

Cette tournée vise à apporter de façon progressive, des réponses positives aux diverses et multiples doléances enregistrées lors de ses précédents déplacements. A double titre, et en sa qualité de ministre déléguée à l'Economie forestière en charge de la Pêche,Chantal Abengdang Mebaley, a mené plusieurs activités et a animé une séance de travail avec les responsables de la coopérative, en charge de la gestion de la forêt communautaire de Ngokoela.

La première activité de Chantal Abengdang Mebaley consistait à visiter des plantations agricoles des femmes du regroupement des villages d'Ayol/Allar. Cette activité de la femme politique avait pour but, de soutenir les femmes du département de la Mvoum. Aussi, cette activité s'inscrivait-elle dans l'optique de leur autonomisation. La diversification de l'économie gabonaise est une des priorités dira t-elle.

Faire de l'agriculture, un véritable moteur de croissance est ici le souhait du pouvoir.Ainsi,Chantal Abengdang Mebaley a appelé les femmes des différents quartier de la commune d'Ovan et des regroupements des villages du département de la Mvoung ,à se mobiliser et à s'organiser en association , en vu de la création des coopératives agricoles.

Dans cette perspective, Chantal Abengdang Mebaley a, lors de son séjour, entrepris la visite des plantations, afin de se rendre compte de l'évolution du projet et des difficultés éventuelles auxquelles ces femmes sont quotidiennement confrontées. Par ailleurs, elles ont sollicité une assistance multiforme afin que le projet aille à son terme.

Il a aussi été question pour la Ministre déléguée d'honorer la journée citoyenne. Elle a tenu à offrir aux responsables des entités déconcentrées et aux confessions religieuses , un don constitué essentiellement des kits de nettoyage, entre autres, débroussailleuses , brouettes , et râteaux) .Ce don de matériel était destiné aux écoles publiques et privés d'Ovan , au Collège secondaire N'Na Ekamkam , à la Préfecture ,aux Affaires sociales , aux Eaux et forets , le service agricole , le conseil municipal , le conseil départemental , la gendarmerie , le Centre médical , les églises Protestante , Catholique , Alliance chrétienne , la Communauté musulmane ,la Poste et la perception.

Apres cette remise la ministre a tenu à souligner aux bénéficiaires que le matériel n'était pas la propriété d'un individu. Mais qu'il était plutôt destiné uniquement à rendre la ville attrayante. La rencontre avec les femmes de la commune d'Ovan a mis fin au séjour de Chantal Abengdang Mebaley dans le département de la Mvoung, situé dans la province de l'Ogooué-Ivindo.