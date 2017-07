Congo-Kinshasa: Violence au Kasaï, une situation complexe

Outre cette insécurité dans le Kasaï, le chercheur Dieudonné Wamnoyatambwe, du Groupe de recherche et d'information sur la Paix et la Sécurité, le GRIP, estime aussi que le report des élections relève de la simple instrumentalisation politique. Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter son analyse de la situation,

C'est dans ce contexte qu'au moins 38 nouveaux sites possibles de fosses communes, ont été découverts selon l'ONU dans la région centrale du Kasaï. Une région secouée depuis près de neuf mois par des violences. L'enquête missionnée par l'ONU a découvert les dernières fosses communes dans les régions de Diboko et de Sumbula, situées dans le territoire de Kamonia (sud-ouest). La communauté internationale a tiré la sonnette d'alarme à propos de ces violences, qui ont causé la mort de plus de 3.000 personnes, d'après l'Église catholique et "plus de 400" selon la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (Monusco).

