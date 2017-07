Nigeria: Les symboles de l'éducation occidentale dans le viseur de Boko Haram

Alors que Boko Haram continue de mener des attaques dans le nord du Nigeria, le président Muhammadu Buhari, qui avait fait de la lutte contre le groupe armé l'une de ses priorités, pour sa part "se rétablit très rapidement" d'une maladie non révélée et devrait être de retour bientôt. C'est ce qu'a déclaré mercredi son vice-président, Yemi Osinbajo qui s'est rendu à Londres où le chef d'Etat est soigné. Muhammadu Buhari 74 ans, a quitté le Nigeria depuis le 7 mai pour raison médicale.

Le quadruple attentat-suicide perpétrée par des femmes, n'est pas une surprise, les attentats-suicides sont devenus le principal mode opératoire de Boko Haram après huit années d'insurrection sanglante dans le nord-est du Nigeria, qui a fait au moins 20.000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. Les jeunes femmes et les jeunes filles sont très souvent utilisées comme bombes humaines pour attaquer les postes de contrôle et les cibles civiles comme les mosquées, les marchés et les stations de bus.

