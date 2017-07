Sénégal: Tambacounda - 50 chevaux identifiés à la puce électronique

Le Parti pour l'unité et le rassemblement (PUR) présente une liste de candidats parfaitement capables… Plus »

Il a relevé que ce système d'identification a fait ses preuves dans des pays comme la France et le Maroc, où "personne ne songe plus à voler un cheval".

En perspective de l'entrée en vigueur incessamment de cet arrêté, le service de l'élevage poursuivra l'identification par les carnets et les propriétaires de chevaux pourront s'approcher du service vétérinaire le plus proche.

Cette formation est dispensée par une mission du ministère qui a fait le tour de toutes les régions du pays sauf Kolda, Kédougou et Ziguinchor, dans le cadre d'un programme de formation et d'échanges avec les agents de terrain, a noté le Docteur Sène, annonçant qu'elle sera à Sédhiou, la semaine prochaine.

