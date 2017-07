Guinée: Paris - D'après son bilan de santé, KPC se porte à merveille

Cette publication du bulletin de santé de KPC est la preuve qu'il jouit d'une santé de fer. En plus de l'assurance à l'égard de ses travailleurs et collaborateurs, il faut cependant noter qu'elle met un terme aux spéculations entretenues par les détracteurs sur les réseaux sociaux sur la santé de l'homme.

Son attaché de presse Aboubacar Sako explique que depuis 8 ans l'homme d'affaires effectue régulièrement des examens médicaux complets. «Avec ses différentes responsabilités notamment de PDG du Groupe Guicopres, Président de la ligue guinéenne de football professionnel, Président de Hafia football club, Vice-président du patronat le plus représentatif de Guinée et deuxième Vice-président de la fédération guinéenne de football, son hyperactivité nécessite une santé de fer afin de relever les différents défis inhérents à ses multiples fonctions».

