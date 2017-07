Sénégal: Gossas - L'opposition veut gagner les élections dans l'unité

Plus de 150 chevaux ont été identifiés, mercredi, dont 50 à la puce électronique,… Plus »

Les coalitions comptent étendre leurs activités à travers des caravanes et des meetings dans la commune de Gossas et partout ailleurs dans le département.

"Nous sommes sur le terrain pour rencontrer les associations et groupements de jeunes, des porteurs de voix également, les femmes dans le but de s'enquérir davantage de leur situation[...]", a-t-il expliqué.

Pour le développement du département de Gossas, Massaer Diaw et ses camarades proposent de résoudre le problème de l'employabilité des jeunes, des financements pour équiper les femmes rurales et une meilleure gestion des fonds de dotation dans les communes, etc.

Selon lui, " la seule et unique manière" pour l'opposition de gagner est d'avoir les mêmes stratégies et les mêmes techniques de campagne.

