Centrafrique: Emoi et colère après le meurtre d'un bébé dans un hôpital de l'Est du pays

A Zémio pour l'instant il y a plus de 20 000 déplacés dans la ville, dans différents sites, qui vivent dans des conditions très précaires. Et en fait, il y a un grand besoin d'acteurs humanitaires pour pouvoir revenir », déplore encore Mia Hejdenberg.

Pour l'ONG, cet assassinat révèle une « escalade de la violence dans le conflit actuel » et une détérioration de la situation humanitaire. « C'est tellement choquant, de plus en plus, pas seulement à Zémio, mais aussi dans les autres villes en RCA, il y a des civils qui sont de plus en plus ciblés par des groupes armés. Dans ces situations, il est difficile pour nous en tant qu'humanitaires de faire notre travail.

« Il y a deux hommes armés qui sont entrés dans l'hôpital et ont ciblé cette famille qui était déplacée à l'hôpital depuis deux semaines, quand les combats ont commencé. Ils les ont chassés et pour des raisons inconnues, les deux hommes ont tiré sur une maman qui portait son enfant. Malheureusement, l'enfant a reçu une balle », raconte Mia Hejdenberg, la représentante de Médecins sans Frontières en Centrafrique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

