Congo-Brazzaville: Inflation - Réunion de crise à la primature

La persistance de cette situation comporte un risque majeur pour une économie déjà fragilisée par la crise des matières premières et qui voit ses principaux indicateurs s'effondrer l'un après l'autre. Et les conséquences se font déjà ressentir sur la gestion des grands dossiers sociaux. Par exemple, les syndicats des enseignants ont remis sur la table la question du taux à appliquer sur le barème salarial après le constat de la descente aux enfers de la monnaie nationale.

Les 12 juillet, la primature a organisé une réunion pour réfléchir sur une riposte au moment où l'économie se dégrade un peu plus au fil des jours. Comme l'explique le directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Nsomue, il s'agit d'une importante rencontre pour arrêter des stratégies idoines. À cette rencontre, il y a eu la présence des directeurs de cabinet adjoints et même des conseillers principaux, des conseillers techniques spéciaux et autres responsables des cellules rattachées au cabinet.

